Le prime “piccanti” anticipazioni sul suo complicato rapporto con Pep Guardiola e alcune battute sparse sul suo rapporto col mondo del calcio, lasciato da poco, ed i suoi protagonisti avevano già lasciato intendere la portata dell’a Piers Morgan. Un’intervista che nella serata di ieri è stata diffusa in maniera integrale e che ha dato a tutti quanti l’opportunità di conoscere l’Ibra-pensiero su tantissime questioni. A partire dall’esplosione dele della migrazione in massa di tantissimi campioni provenienti dall’Europa. “, ad un certo punto può diventare anche quella una sfida. E’ questo che ti rende davvero felice? Sarai morto prima di aver pensato a tutto questo., così come dalla Cina in passato. 100 milioni di euro. Ma volevo terminare la mia carriera sul palcoscenico più importante a livello internazionale. E’ giusto porsi problemi morali? Assolutamente no,”, ha dichiarato l’ex campione svedese.Che sembra voler lanciare, il fuoriclasse che ha deciso di fare da apripista all’avvento di tanti calciatori di alto livello in Arabia Saudita, dopo aver dato l’addio al Manchester United nel dicembre 2021. “da chi ti circonda”. E a proposito di grandi campioni Zlatan Ibrahimovic come si colloca in una lista ideale? “Non ho vinto il Pallone d’oro, non ho vinto la Champions League e, se bisogna tenere conto di queste cose, io non merito di stare nella lista dei più grandi di sempre. Ho avuto l’onore e la fortuna di conquistare 34 titoli di squadra e qualcuno a livello individuale, le due cose sono collegate. Ma se devo parlare di qualità pure, io sono il migliore”.Ibra è tornato a parlare in questi termini della decisione di ritirarsi al termine dell’ultima stagione: “Avrei potuto continuare e avrei potuto soffrire ancora dal punto di vista fisico, ma io volevo sentirmi bene e non volevo avere conseguenze. Non volevo zoppicare dopo la mia carriera, o non fare cose con i miei ragazzi. Quindi ho scelto di fermarmi e credo di averlo fatto nel momento giusto. Ad essere sincero,Non mi manca il pubblico, non ne ho bisogno. Ho giocato per venti o venticinque anni davanti a novantamila persone e ho fatto di tutto. Mi sono fatto fischiare, mi sono fatto amare ed oggi non ho bisogno di quel tipo di attenzione.Loro lo fanno perché gli manca attenzione e perché vogliono essere ancora davanti ad una telecamera. Li capisco, perché in campo ti senti vivo, senti l’adrenalina, senti l’erba, i duelli, il calore, l’atmosfera. Poi dipende da come sei, io ero un giocatore emozionale, ma ora le cose sono cambiate e faccio una vita normale”.Sull’importanza di aver avutoal suo fianco: “E’ stata una grande perdita.La mia carriera è partita quando mi sono trasferito all’Ajax, ma in realtà il vero inizio c’è stato quando l’ho conosciuto. Abbiamo fatto tutto insieme, in ambito calcistico e non, ho condiviso con lui i momenti brutti e i momenti cattivi. Era coinvolto in tutto e da quel tragico momento tutto è stato diverso per me. Mi ha visto crescere e diventare ciò che sono.E’ stata una cosa dura per me. Ora faccio tutto da solo e spesso vorrei chiamarlo per chiedergli ‘cosa ne pensi?’. Non era un agente che lavorava per il club,”.Sul suo idolo di gioventù: “Guardavo le sue giocate su YouTube e cercavo di replicarle. Oggi tanti segnano un sacco di goal, ma non possono cambiare il calcio come ha fatto lui.Sono entrambi fantastici. Haaland gioca in un modo molto intelligente, non tocca mai la palla più del necessario. Ha il killer instinct, se segna tre goal poi ne vuole fare un quarto e poi il quinto. Si trova nell’ambiente perfetto. Da lui ti aspetti i goal e se non segna dirai che ha avuto una brutta giornata.Fa cose che gli altri non possono fare e può migliorare ancora tanto, deve solo concentrarsi sul calcio”.Lo scontro con Guardiola: "Negli ultimi dieci o quindici anni è sempre arrivato primo o secondo, mai terzo.Ricordo che al primo incontro mi disse: qui i giocatori non vengono in Ferrari o in Porsche. E io: perché? Alla fine andai da lui, un dialogo amichevole: ho bisogno di più spazio, il modo in cui vuoi che giochi non fa per me, quindi meglio che punti su altri giocatori. La partita successiva vado in panchina, la seconda e la terza idem. Ma il problema, secondo me, non era il mio rendimento:Da quel momento ha iniziato a evitarmi: io entravo nella sala colazione e lui usciva”. Parole decisamente diverse per José Mourinho: “Ho conosciuto Mourinho quando ha vinto la Champions League con il Porto.se credo in certe cose lo dico e farò di tutto per riuscire a raggiungere i miei obiettivi. L’ho incontrato per la prima volta all’Inter ed è stato tutto diverso. Io venivo da Capello, uno della vecchia scuola ma molto duro. Mi distruggeva ogni giorno, mi buttava giù e mi tirava su ed è così che ha creato la mia mentalità in campo. Non mi ha mai fatto sentire soddisfatto. Mi ha detto di cosa aveva bisogno, io ero giovane, mi nascondevo tra grandi giocatori come Cannavaro e Vieira e lui urlava il mio nome. E’ così che è nato il soprannome Ibra, era divertente ma anche dura per me, era ogni giorno così ed era la mentalità della vecchia scuola. PoiE’ come un maestro, fa tutto ciò che serve per vincere. Ti motiva ed è un vincitore. Dice quello che pensa, ma prima si informa. Saprebbe più cose di me di quante io stesso ne potrei sapere. E’ forte”.