Dopo il suo ritorno in nazionale, si è proclamato. Eppure, Zlatan, uno dei vecchi leoni della Serie A, è finito nel mirino della critica in patria per un fatto risalente al 2011: come racconta Expressen, l'11 rossonero, in una battuta di caccia, ha ucciso un leone in, facendosi poi recapitare a, casa sua, i resti della vittima. In un elenco di 82 cacciatori figura anche il centravanti delche, compiuta una pratica che in Sudafrica è legale,La Peta, l'associazione per i diritti degli animali, ha fatto sentire la sua voce: "Zlatan Ibrahimovic. Non ci vuole abilità o forza per mettere all'angolo e massacrare un animale in cattività. L'animale non ha mai avuto l'opportunità di scappare, difendersi o sopravvivere. Chiunque abbia una coscienza rabbrividirebbe al pensiero di uccidere animali per divertimento o di esporre parti del proprio corpo. Ibrahimovic dovrebbe riconoscerlo e disapprovare la caccia al trofeo". Attacco duro, frontale, come quelli che gli sono arrivati su Twitter, dove ha postato uno stato contro l'industria eolica, in quanto non capace di prendersi cura della natura. "Hai scritto questo tweet su quanto ami la natura prima o dopo aver sparato a un leone in Sudafrica?" il commento simbolo. Contro un simbolo, calcistico, della Svezia.