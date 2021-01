Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, i due totem di Inter e Milan si sono scontrati nel derby di Coppa Italia vinto, poi, dai nerazzurri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, tra le ruggini del passato c'è anche quella legata a Mino Raiola: lo svedese è un suo fedelissimo; il belga, invece, lo mollò per passare a Roc Nation per i diritti d'immagine e a Federico Pastorello per la parte sportiva;