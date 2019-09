Il Boca Juniors conferma le voci di mercato su Zlatan Ibrahimovic. Nonostante la smentita del suo agente Mino Raiola, un membro del consiglio d'amministrazione del club argentino, Jorge Anrò ha dichiarato a Mundo Boca Radio: "Ibrahimovic vuole giocare con il Boca Juniors, è vero che siamo in grado di portarlo qui da noi. La società è in un ottimo momento dal punto di vista finanziario, al punto da poterci permettere lussi come questo. Saremmo in grado di pagare lo stipendio di Zlatan".