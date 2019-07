In un modo o nell'altro, Zlatan Ibrahimovic riesce sempre a far parlare di sè. Il fenomeno svedese, attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del De Telegraaf, intercettato in merito all'ipotesi di un ritorno all'Ajax da dirigente. "Normalmente non torno mai nei club dove ho già giocato, ma non escludo di tornare all'Ajax dopo la fine della mia carriera per diventare dirigente. Farei un lavoro migliore di tutti quelli che ci sono ora. L'avventura in Olanda mi è piaciuta molto: all'inizio qualche tifoso era scettico, ma poi ha pianto quando sono andato via. Tifo ancora per l'Ajax, sono orgoglioso di averne fatto parte, soprattutto quando vedo come giocano in Europa. Sono stati meravigliosi da vedere".