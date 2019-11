Un fulmine a ciel sereno. Le parole Don Graber, Commissioner della MLS, sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan hanno superato in pochi minuti l'oceano, arrivando in Italia, dove lo svedese è di casa, accendendo l'entusiasmo di buona parte dei tifosi rossoneri. ​Quel "Zlatan is being recruited by AC Milan" non parla però di affare fatto, nemmeno di trattativa in fase avanzata,, una posizione che Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS, ha voluto ribadire su twitter: "A dispetto delle notizie riportate, il commissioner della MLS Don Garber non ha dichiarato che il Milan abbia acquistato Zlatan Ibrahimovic".Insomma dove giocherà Ibrahimovic da gennaio?in piedi restano due ipotesi, quella del ritiro (al momento quella meno probabile) e quella del ritorno in Europa.. Ibra sul mercato, da free agent, significa rumors e indiscrezioni, si tratta solo di attendere un mese. Entro dicembre sarà tutto più chiaro.