C'è chi l'ha definita una pazza idea e chi invece pensa che sia molto piú di una suggestione. Considerata la grande tradizione di ritorni eccellenti, rivedere Zlatan Ibrahimovic al Milan non stupirebbe di certo. Probabilmente per questo che gli analisti di Sisal Matchpoint valutano piú che probabile un nuovo capitolo di Ibra in rossonero. Del resto, avranno considerato in fase di studio gli esperti di Sisal, Zlatan ha pienamente recuperato dall'infortunio e risponde alle caratteristiche del centravanti chiesto da Gattuso. L'affare, seppure ancora agli stadi iniziali, partirebbe già sui giusti binari.