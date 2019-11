Ibra aperto a tutto: decide tra un mese. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport: "Dal Milan nessuna conferma, ma le parole del commissioner Mls restano nell’aria per Ibrahimovic. Ibra per ora resta in silenzio, anche perché il “mandato” consegnato all’agente Mino Raiola parla chiaro: tutti i club che si faranno avanti (parecchi, assi- curano dal suo entourage) andranno ascoltati senza chiusure preventive. Poi passerà tutto in mano a Zlatan, che si è dato un mese per decidere. Se il Milan dovesse essere davvero tra le pretendenti, come ha lasciato intendere Garber, il gigante svedese sarebbe disposto a valutare anche la sua proposta.