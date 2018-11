Futuro in bilico per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese classe 1981 è un obiettivo del Milan, il suo futuro potrebbe essere in Europa, anche se i Los Angeles Galaxy stanno facendo di tutto per contare su di lui per la prossima stagione. "Una delle nostre priorità è tenere Zlatan, stiamo parlando con lui per far sì che sia possibile - ha detto il presidente dei Galaxy Chris Klein durante il media day del club - . C'è un contratto anche per il prossimo anno, vogliamo vincere con lui, Ibrahimovic è un vincente. Sarà uno dei designated player del club? E' una possibilità".