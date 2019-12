Il Milan lo accoglierebbe a braccia aperte visti anche gli ultimi risultati e, in attesa di conoscere il suo destino, Zlatan Ibrahimovic fa parlare di sé, ma non per meriti calcistici. Protagonista è ancora una volta la statua costruita in suo onore vicino allo stadio di Malmoe. Stavolta, qualcuno ha pensato di staccarle il naso. L’accanimento dei tifosi di casa nei confronti dell’attaccante svedese è scoppiato qualche settimana fa, quando Ibra annunciò l’acquisto del 50% dell’Hammarby, squadra rivale. Da eroe di Malmoe a traditore e a farne le spese è stata proprio la statua, vittima di numerosi atti vandalici. I tifosi le hanno dato fuoco, hanno provato a segarle i piedi, l’hanno ricoperta con sacchi dell’immondizia e ora le hanno tagliato il naso.