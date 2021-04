Magari sabato segnerà un altro gol e avvierà una nuova vittoria, come nell’ultima partita di campionato contro la. MaLa prima prova si era avuta un mese fa quando – a prescindere dall’infortunio –malgrado in quella settimana fosse sempre (ben) pagato dalla società rossonera. Sembrava la classica eccezione concessa a un campione eccezionale. Sembrava, appunto,quasi sei anni dopo i suoi ultimi due gol contro la Danimarca. Un altro fatto eccezionale, perché a 39 anni non capita a tutti di essere richiamato dal c.t. del proprio Paese. E in particolare non capita a tutti di essere disposti a tornare.visto che nel frattempo è diventato un “superiore” di Ibrahimovic, decise di lasciare la nazionale dopo il deludente mondiale del 2002 in Giappone e Corea del Sud. E anche se allora aveva soltanto 34 anni, cinque meno di quelli che ha oggi Ibrahimovic,né la corte serrata del c.t.che lo avrebbe rivoluto per l’Europeo del 2004, né quella del suo successorecon il quale tra l’altro sarebbe potuto diventare campione del mondo nel 2006.e infatti continuò a giocare, e a vincere, per altri sette anni fino a quando ne stava per compiere 41., prima e dopo le sue tante esperienze all’estero tra Francia, Inghilterra e Stati Uniti,Un conto, infatti, è partecipare alle gare di qualificazione al mondiale, come ha appena fatto lui, giocando 84’ contro la Georgia e 67’ contro il KosovoPioli, da gran signore qual è, non ha detto nulla, ma sicuramente avrebbe preferito riavere lo svedese a disposizione da lunedì mattina, anziché da oggi, visto tra l’altro che la prossima partita contro la Sampdoria è sabato, non domenica, e soprattutto alle 12.30.Chiellini che è il capitano della nostra nazionale e ha tre anni meno di Ibrahimovic, proprio per dare il massimo nella Juventus, evitando qualsiasi rischio. Ma ancora più clamoroso è il caso di, il centrocampista olandese arrivato al Genoa nel mercato invernale che ha rifiutato la convocazione del c.t. della sua nazionale, De Boer, per dedicare tutte le sue energieche domenica alle 15 riceverà la Fiorentina.a maggior motivo perché Strootman ha soltanto 31 anni ed è appena arrivato a Genova., ma intanto una risposta indiretta è arrivata da Ibrahimovic che vuole continuare a giocare nel Milan anche nella prossima stagione,E allora è giusto pensare a quanto potrà accadere nella prossima stagione, quando Ibra compirà 40 anni, perché la Svezia tornerà in campo il 2 settembre contro la Spagna e sei giorni dopo contro la Grecia, sulla strada del mondiale, mentre sarà ripartito il nuovo campionato del Milan, che potrebbe essere impegnato. Senza pensare al prossimo Festival di Sanremo. Ma questo, per adesso, è un altro discorso.Prima c’è da pensare soltanto al Milan, chedi lancio per le altre sue soddisfazioni che incominciano per “s”. Come Sanremo e Svezia.