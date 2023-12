Natale in spiaggia a Miami per, da pochi giorni nominato "" del. Il super consulente di, presidente del club rossonero, ha postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram un bellissimo video, nel quale dimostra di avere ancora tutte le caratteristiche del campione, come si evince dalladelle spiagge della celebre località balneare della Florida.Presente venerdì scorso a Salerno, dove il Milan aveva pareggiato per 2-2 con la Salernitana,