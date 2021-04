Le vicende di campo, ma anche e soprattutto quelle extra campo. Con Zlatan Ibrahimovic è così. Lo svedese ha messo gli occhi su un nuovo yacht. Come riporta Mowmag.com, che documenta con una foto, Ibra è stato avvistato al cantiere Benetti di Livorno mentre visitava lo yacht Rebeca, dal valore di circa 20 milioni di euro. Grosso modo la stessa cifra del suo Unknown, su cui aveva alloggiato anche durante la permanenza a Sanremo per il Festival.



È la seconda volta che lo svedese visita il cantiere toscano. Costruito nel 2020, Rebeca è lungo quaranta metri, con tre ponti, cinque cabine, piscina ad altezza mare e zona barbecue con Jacuzzi. Può ospitare fino a undici persone e per il pubblico ha una cifra di noleggio che oscilla tra i 190 e i 225 mila euro a settimana. Ibra ci pensa, Rebeca lo ha letteralmente stregato.