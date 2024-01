Ibrahimovic convince il Frosinone, il Bayern osserva tra riscatto e recompra

Marco Demicheli

La pesante sconfitta subita in Coppa Italia contro la Juventus non può rovinare una stagione che fin qui, per il Frosinone, è stata più che positiva. Gioco, punti e tanti giovani lanciati: il lavoro di Eusebio Di Francesco e le scelte della società stanno ripagando, con la salvezza che da sogno quasi impossibile in estate è diventata presto un obiettivo raggiungibile. Merito anche dei gol e delle giocate dei tanti "ragazzini terribili" arrivati a Frosinone la scorsa estate: Soulé è quello in copertina, ma anche Arijon Ibrahimovic, che in pochi mesi ha già convinto il club del presidente Stirpe a iniziare i dialoghi per il suo riscatto dal Bayern Monaco, che ha comunque la possibilità di riacquistarlo a un prezzo fissato la prossima estate o anche nel 2025.