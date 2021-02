Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, finalmente insieme: grazie a Sanremo. La presenza dell'attaccante del Milan al Festival è stata confermata da tempo, ma la notizia è che il gigante di Malmoe canterà in coppia: e farà questo duetto proprio con il tecnico del Bologna, che già aveva partecipato a un altro noto programma come 'Ballando con le stelle'.



La conferma arriva dallo stesso Mihajlovic in conferenza stampa: "Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme (ride, ndr). Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò..."