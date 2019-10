"Il Milan è un disastro". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovica La Gazzetta dello Sporta proposito del progetto rossonero: "Tante parole, pochi fatti. Questo non è il club di cui in tanti si sono innamorati, in Italia e nel mondo. Forse c’è gente sbagliata che oggi dovrebbe stare da altre parti. Quando ho giocato lì… beh, non mi sono mai sentito forte come al Milan".