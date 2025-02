Getty Images

Ibrahimovic e l'amore per il Milan: "Mi ha dato la felicità due volte. Soldi o follower? No, faccio tutto per il club"

Federico Albrizio

un' ora fa



Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un legame fortissimo: "Mi ha dato la felicità due volte. Non lavoro per soldi o follower, faccio tutto per il club".



Il dirigente svedese, Senior Advisor della proprietà RedBird, nel corso dell'intervista concessa a GQ Italia, ha parlato anche del suo rapporto con i colori rossoneri, considerando come l'interesse del club sia superiore a ogni cosa. Anche del suo ego.



CONTA SOLO IL MILAN - "Alla fine, il mio ruolo non conta. Quello che conta è il Milan. Noi vogliamo che il Milan abbia successo. Tutto quello che facciamo qui, lo facciamo per il Milan. Non c’è ego, almeno per me. L’ho detto, non è un one-man show. Preferisco stare nell’ombra, non voglio nemmeno prendermi nessun merito. Credimi, ho detto ai ragazzi: non voglio nemmeno essere nelle foto o nei video. Poi ho capito che devono sfruttare certe dinamiche, e questo lo rispetto. Ma fidati: se fosse per me, non mi vedresti. Lavorerei e basta. Lavoro, lavoro, lavoro. Il Milan è la stella. Non io. Io sono qui oggi, sono qui domani, ok. Ma dopodomani? Magari non ci sono più. Il Milan invece continua a esistere. E io lo faccio per il Milan, non per me. Il Milan mi ha dato felicità la prima volta. E me l’ha data anche la seconda volta. Ma non lo faccio per un interesse personale. Non ho bisogno di questo. Sono famoso, non mi servono soldi, e non mi servono nemmeno follower. Lo faccio per il Milan, e perché voglio imparare cose nuove".