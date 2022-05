. È romantico pensare che il portiere oggi al PSG abbia garantito al mentore che l’ha aiutato a costruirsi una carriera da pagatissimo top player, che non lo avrebbe tradito nemmeno dopo la morte, e che sarebbe rimasto fedele per sempre alla sua agenzia, di cui il cugino Enzo diventa oggi l’esponente di punta, coi fidati avvocati e avvocatessa Rigo e Pimenta. Enzo che tra l’altro ha mosso i primi passi importanti proprio accanto al giovanissimo Gigio, 15enne talentuoso portiere della Primavera del Milan, aspirante campione, già bisognoso di tutor.Molti resteranno con Enzo, ma sulla gran parte del gruppo, si sono mossi da mesi i principali procuratori del mondo, attratti dalle possibili commissioni future come le belve dalle prede. Ed è qui che oggi più di ieri pensiamo possa giocare un ruolo importante Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che più di tutti ha contribuito al successo di Raiola, in questo perfettamente e ampiamente ricambiato, come non ha mai smesso di testimoniare in libri, interviste e anche col gesto simbolico dell’ultima visita in ospedale, col fratello maggiore ormai sul punto di morte.(da 4 mesi, solo le infiltrazioni gli permettono anche semplicemente di allenarsi; di partite intere non si parla più), per questo nessun altro quanto lui sembra poter garantire continuità all’impero Raiola.Avrebbe tutto per sedersi al tavolo con chiunque e trattare alla sua maniera, esattamente come il maestro Mino. Nessuno potrebbe farlo meglio di lui e tutti gli assistiti di oggi potrebbero sentirsi garantiti quanto ieri. Chissà se Ibra ci sta pensando davvero o se si tratta di un’idea solo nostra, per quanto suggestiva. Non servirà molto tempo per capirlo.