“A Milano sto bene, mi sento vivo. Non è un segreto che possa rimanere più del previsto”. Zlatanha lanciato in diretta Rai un indizio molto chiaro in merito al suo futuro: potrebbe continuare a giocare alancora per un po’, e successivamente magari trasferirsi da Milanello in quel diper ricoprire un ruolo da dirigente. Ma non è ancora detto: le soluzioni sul tavolo sono diverse.- Nella testa di Ibrahimovic, al momento, c’è una priorità assoluta:dopo l’operazione al ginocchio dello scorso maggio. Lo svedese ha lavorato con i compagni ae spinge per rientrare: vuole trascinare il Milan nella rimonta scudetto e inA febbraio i rossoneri dovranno affrontare il Tottenham in Champions League in uno scontro che si preannuncia ad alta tensione con Antonio Conte. Impegni cruciali che diranno tanto sul futuro di Zlatan: se i feedback saranno positivi, l’ex Ajax potrebbe chiedere di prolungare ancora il suo contratto da calciatore. Il 41enne di Malmoe infatti,nonostante l’età che avanza.- Il Milan, dal suo canto, lascerà: il problema non sarà mai economico, le richieste sull'ingaggio non sono elevate ma connaturate al ruolo dell'attaccante che cambia via via. Se la punta decidesse di appendere gli scarpini al chiodo, le opzioni sul tavolo sarebbero tre: due legate ancora ai colori rossoneri, l’altra invece strettamente connessa al ‘mercato’. La collaborazione con il club di Via Aldo Rossi potrebbe proseguire nelle seguenti modalità:(dirigente?) oppure ancora in campo, sebbene non da giocatore. Magari comeo comunque in una posizione vicina alla squadra: di fatto, entrerebbe. L’ultima strada invece conduce all’ambito delle procure: l’amicizia con l’agentein tal senso, potrebbe risultare cruciale. Proprio quell’Enzo Raiola che sta trattando conil rinnovo di Ismael Bennacer. Ma non c'è fretta, soprattutto per uno come Ibra, che forse come nessuno mai ha totalmente in mano il proprio futuro.