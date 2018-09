Potrebbe concludersi presto l’avventura di Zlatan Ibrahimovic in MLS. Lo svedese potrebbe lasciare i Los Angeles Galaxy alla fine del campionato, ovvero dopo dicembre. Il suo futuro, secondo quanto riporta il quotidiano messicano Records potrebbe essere in Egitto, nel Pyramids FC. Il presidente del club e miliardario saudita Turki al-Sheikh sarebbe pronto ad un grande investimento per portarsi a casa Zlatan Ibrahimovic. Nel Pyramids FC l’attaccante svedese incontrerebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano: Nelson Dida, attuale allenatore dei portieri della squadra egiziana.