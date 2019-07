Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, non perde mai occasione di far parlare di sè. Intervenuto ai microfoni di alcuni media statunitensi prima della sfida con i San José Earthquakes, la stella svedese ha dichiarato: "Metto molta pressione, è il mio modo di fare. L'ho fatto ovunque, United, Juventus, Barcellona, Milan. Vengo da questo ambiente. Sono venuto qui perché voglio molto, non sono qui per rilassarmi. Ho vinto 33 trofei, probabilmente più di quanti ne ha vinti tutta la MLS messa insieme. So cosa sto facendo. Dopo la partita ho rotto molte cose nello spogliatoio. Ho rotto tutto, hanno dovuto chiamare l'ambulanza perché tre giocatori erano a terra, in coma. Poi ho chiesto scusa all'ambulanza, perché li ho fatti lavorare".