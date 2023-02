Zlatanha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ritorno in campo con l'Atalanta: "Ho provato in tutti i modi: potevo fare l'intervento 6 mesi prima, ma vedevo che poteva essere il nostro anno. Alla fine ho vinto, ma non ho mai sofferto come questa volta.quindi anche mentalmente non è stato facile. Poi quando sto bene sono il più forte di tutti".Poi ha aggiunto: "Voglio dare concorrenza ai miei colleghi e giocare, sennò non devo stare qua.L'assenza dalla squadra? Sono venuto solo per le partite, ma stavo distante per il mio recupero e per farlo bene. Quando sono rientrato, basta guardare i miei colleghi che capiscono subito cosa devono fare".