Zlatan Ibrahimovic si racconta nel suo nuovo libro 'Adrenalina', in uscita domani. L'attaccante svedese del Milan rivela al Corriere della Sera: "Donnarumma è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan. Ora deve fare casino per essere titolare nel PSG. Non esiste che i sudamericani impongano quell'altro (Keylor Navas, ndr). Gigio è più forte".



"È vero, ho consigliato a Mbappé di andare via da Parigi. Ha bisogno di un ambiente più strutturato, come quello del Real Madrid. Però poi ho detto al presidente del Psg di non venderlo".