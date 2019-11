Zlatan Ibrahimovic di nuovo in Italia? Secondo il Corriere dello Sport, la priorità in Serie A non ce l'ha il Milan, ma il Bologna, con Mino Raiola che ha scambiato qualche battuta con Walter Sabatini. Nell'ultima telefonata tra Ibrahimovic, sotto contratto sino al 31 dicembre con i Los Angeles Galaxy, e Mihajlovic, il serbo ha lanciato un nuovo segnale: "Dai Ibra, vieni a divertirti sei mesi a Bologna che fai divertire anche tutta l’Italia" il succo del messaggio. E Ibra ha dichiarato proprio a Mihajlovic che il Bologna è la priorità.