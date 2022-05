. Lo aveva anticipato dopo la vittoria dello scudetto e così è stato, l'attaccante svedese ha subito un intervento al ginocchio sinistro programmato da tempo, che lo costringerà a restare fuori dai campi per almeno 7-8 mesi , quindi fino a fine gennaio-febbraio 2023. Avrà 41 anni abbondanti sulle spalle e un ginocchio da testare, ma la volontà non cambia:, confermando quella battuta prima del discorso dopo la conquista dello scudetto. "", aveva detto ai compagni negli spogliatoi del Mapei Stadium prima di festeggiare il trionfo con il Milan e,con un'inevitabile riduzione dell'ingaggio: questo gli permetterebbe di curarsi a Milanello per poi valutare nuovamente le proprie condizioni tra 5-6 mesi e decidere se tornare in campo per il finale della prossima stagione o meno.Prima dell'esito dell'operazione e della divulgazione dei tempi di recupero,erano già pronti ad assecondare la volontà di Ibrahimovic qualora avesse confermato l'intenzione di continuare. D'altronde, il peso dello svedese nel percorso che nel giro di due anni ha riportato i rossoneri prima in Champions e poi allo scudetto è stato notevole, soprattutto in termini di carisma e personalità in un gruppo composto prevalentemente da giovani. Chiaramente, però, il Milan deve riflettere sulla programmazione della prossima stagione e sulle strategie per il centravanti.è al momento l'unico interprete già in rosa, ma presto sbarcherà a Milano anche, che dopo la finale di Champions League saluterà il Liverpool per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Diavolo. Da qui le altre riflessioni, soprattutto se si decidesse di proseguire con Ibra, se i due possano bastare o se sia necessario intervenire ulteriormente sul reparto. In questo senso, potrebbe tornare utile puntare su un giocatore polivalente comedel Bruges: su Calciomercato.com abbiamo raccontato l'ultima missione dello scouting rossonero e i contatti con l'agente del classe 2001 , che può giocare da 10 ma allo stesso tempo agire anche da attaccante centrale di movimento considerando anche gli i 192 cm di altezza. Strategie che saranno delineate nei prossimi giorni, la carriera di Ibrahimovic potrebbe non finire con l'operazione al ginocchio: il Milan attende e riflette sul futuro dell'attacco.E voi che ne pensate: Ibrahimovic dovrebbe continuare a giocare o dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo? Dite la vostra e VOTATE il nostro sondaggio