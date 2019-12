Il deludente, quasi disastroso 2019 del Milan si avvia alla chiusura, dopo la terribile sconfitta per 5-0 a Bergamo contro l'Atalanta e il "rompete le righe" imposto da Stefano Pioli: la dirigenza rossonera, nelle persone di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, deve concentrarsi sul mercato di gennaio, per provare a rinforzare una squadra che è apparsa carente sia da punto di vista della personalità che dal punto di vista tecnico.



TECNICA E PERSONALITA' - Il nome di cui tutti parlano è sempre il medesimo, quello di Zlatan Ibrahimovic. L'obiettivo principale del club rossonero è sempre stato lo svedese, fin dall'offerta formulata ormai 50 giorni fa, perché è l'unico considerato in grado di dare la svolta sin da subito per qualità tecniche e personalità. Una trattativa il cui esito non è però ancora stato reso noto e che si è complicata con il passare dei giorni: in casa rossonera si attende una risposta da parte di Ibra, una risposta che non è ancora chiaramente arrivata.



OFFERTA MIGLIORATA, CRESCE L'OTTIMISMO - Nelle ultime ore però, secondo fonti vicine alla società, è aumentato l'ottimismo in casa rossonera: dopo settimane di stallo, il 38enne potrebbe accettare l'offerta del club rossonero. Il Milan è disposto ad aspettare fino a fine anno e non oltre, in particolare fino al 28 di dicembre, per poi cambiare obiettivo: l'ultima offerta è di 3 milioni fino a giugno più opzione per l'anno prossimo, proposta che è stata leggermente migliorata nelle ultime ore. Proprio i giorni delle feste natalizie potrebbero essere decisivi per il buon esito della trattativa: il Milan spera, Ibra è necessario, ora più che mai.