: persino la discussa espulsione di Parma, che lo costringerà a saltare la prossima partita di campionato contro il Genoa, ha ceduto il passo di fronte alle polemiche per la sua presenza in un ristorante milanese domenica scorsa, nonostante la Lombardia e il suo capoluogo fossero ancora in zona rossa, e di fronte al caso della suae che possono portare sino a una pesante sanzione economica o a una lunga squalifica per l'asso svedese. In assenza di prese di posizione ufficiali da parte del Milan o della Federalcio del suo Paese,- che avrebbe messo già in moto i propri legali di fiducia -e i primi chiarimenti sulla vicenda.e dalla Svezia, che ha riportato alla ribalta il caso nelle scorse ore, sono giunte conferme sul fatto che l'attaccante del Milan detenga tuttora delle quote nella controllante dell'azienda di betting (Gameday Group PLC). A tre anni di distanza, il coinvolgimento del campione di Malmoe in un'operazione finanziaria apparentemente non contemplata dai regolamenti torna a galla e, secondo quanto raccolto daallenata da Janne Andersson.- In patriae a pochi mesi dall'inizio dell'edizione itinerante che sarà disputata quest'anno dopo il rinvio per Covid dell'estate 2020. Durante il periodo di lontananza, Zlatan non ha mancato di rivolgere pensieri poco carini nei confronti dello stesso Andersson - le critiche sulla gestione dello juventino Kulusevski uno degli esempi che hanno destato più clamore - e dei Blågult (gialloblù) e, nonostante questo, la notizia della missione diplomatica a Milano nei mesi scorsi dello stesso ct per riportarlo in gruppo ha alimentato e non poco il dibattito.