Una scommessa che non ha mai avuto seguito, quella tra Ibrahimovic e Lukaku ai tempi dello United. A svelarla è il centravanti svedese, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla del suo ex compagno di squadra, adesso agli ordini di Antonio Conte all'Inter.



“Allo United facemmo una scommessa: «Ti do 50 sterline per ogni stop giusto”. Lui: «E se li azzecco tutti cosa mi dai?». «Niente, semplicemente ti rendo un calciatore migliore». Non accettò mai, forse aveva paura di perdere. Scherzi a parte, Lukaku è così: ha una voglia matta di spaccare il mondo. Farà bene anche all’Inter”.