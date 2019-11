Le voci sono contrastanti, ma quella dei betting analyst fa felice i tifosi rossoneri. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è più di una suggestione secondo i bookmaker nostrani, soprattutto dopo l'indiscrezione sul piano di cessioni della società per 60 milioni di euro. Il sì dello svedese al Milan entro il 31 gennaio è dunque lo scenario favorito sul tabellone, secondo quanto riportato da Agipronews, a quota 3,00, ma in corsa rimane anche il Bologna (a 5,50), visto il rapporto di amicizia che lega Ibra a Sinisa Mihajlovic. A 5,50 anche il trasferimento in Australia, mentre è più in salita la strada che porta in Liga, a 7,50, e in Premier, a 16,00. Lontane le altre opzioni italiane: il Napoli, pure interessato all'attaccante, si gioca a 12,00, per la Fiorentina si sale a 3,00, mentre Inter e Juventus chiudono a 50,00.