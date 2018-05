Mentre i suoi connazionali preparano il Mondiale, Zlatan Ibrahimovic segna ma non fa la differenza nella Major League Soccer. L'ex attaccante svedese di Juventus, Inter e Milan ha realizzato una doppietta ma i Galaxy sono stati sconfitti per 3-2 in casa da Dallas. Gli ospiti si sono portati sul 3-0, poi si è svegliato Ibra che, al ritorno in campo dopo la squalifica, è andato in gol al 69° e nei minuti di recupero, raggiungendo così quota 5 nella classifica cannonieri, mentre la franchigia di Los Angeles èlontana dal vertice con 16 punti in 13 gare.