Argomento delicato, anzi delicatissimo:. A oggi lo scenario ipotizzato dalla Lega e dalla Federcalcio è la ripresa degli allenamenti fissata per il 4 maggio. A tale scenario si sono attenuti i club, i quali oltretutto hanno votato all’unanimità il piano di ripresa delle attività. Ilfa sapere in via informale che tutti coloro che hanno trascorso il lockdown fuori dall’Italia sono tenuti a rientrare a Milanoin modo da poter osservare i 14 giorni di quarantena prima di riprendere (eventualmente) gli allenamenti. Sempre in via informale il Milan fa sapere chePartiamo dall’ex atalantino: le fonti societarie fanno filtrare che non sarebbe rientrato entro il 23 a causa di problemi con il piano di volo.Io conosco gente che in questo periodo di emergenza planetaria è riuscita a rientrare dal Kenya, dal Brasile, dagli Stati Uniti, persino dall’Australia e Kessie,Le ambasciate di tutti i paesi del mondo, incluse quelle italiane, hanno fatto di tutto per organizzare i voli di rientro dei “residenti” in questi mesi di emergenza. Sono riusciti a tornare tutti e non riesce a rientrare uno che si può permettere anche il lusso di un volo privato?. Oltretutto dopo l’annuncio sui problemi del piano di volo ivoriano di Kessie non si sono più avuti aggiornamenti in merito. Al momento non risulta ancora rientrato, ma probabilmente non lo sappiamo noi. E come non lo sappiamo noi, non lo sanno o non lo hanno scritto nemmeno coloro che si sono affrettati a riportare ossequiosamente l’informazione passata dalla società senza domandarsi nemmeno per un secondo: ma sarà proprio così impossibile per un calciatore milionario trovare una connection per volare da Abidjan a Milano? Va beh, ormai siamo abituati a questo “giornalismo” tra tante virgolette. Anche se troviamo ancora la forza di farci caso.Passiamo a Ibra, sicuramente più schietto e diretto di Kessie. A differenza del centrocampista infatti Ibra non trova scuse, anzi,, con tanto di partite amichevoli.. Dal punto di vista delle motivazioni sul voler continuare a giocare a calcio lascia pochi dubbi:. Qualche dubbio in più lo lascia quando parla del suo ritorno a Milanello senza parlare di date certe. Non solo viene confermato quello che ripetiamo dal giorno del licenziamento di, cioè che. Chi ci legge abitualmente conosce perfettamente il nostro giudizio su Ibra e la straordinaria importanza che attribuiamo ai suoi due mesi di Milan,Esserci rimasto male per il suo progetto rossonero che si è arrestato in modo brusco e repentino dopo soli due mesi non lo giustifica e non gli permette di fare tutto.. E poco importa che il Milan, a posteriori, faccia sapere che gli aveva dato il permesso. Quindi, a questa stregua, in teoria tutti i componenti della rosa rossonera avrebbero potuto allenarsi e giocare con altre squadre professionistiche in questi due mesi. Tutti gli altri giocatori avrebbero potuto infischiarsene dell’invito a rientrare il 23 aprile. Tutti potrebbero dire: “finché non ci date la certezza che si torni a giocare rimaniamo dove vogliamo”. In questo modo il 4 maggio Pioli si ritroverebbe da solo a Milanello.. Una società ordinata, organizzata e con delle gerarchie non avrebbe mai potuto tollerare ne i voli misteriosi di Kessie né le partite con l’Hammarby di Ibra. Ma il punto è: