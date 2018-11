Zlatan Ibrahimovic, obiettivo di mercato del Milan, attaccante dei Los Angeles Galaxy, parla del calcio europeo, dalla lontana MLS, a Four Four Two: "La Premier League mi è piaciuta, l'ho trovata molto stimolante ed eccitante. Anche se dal punto di vista qualitativo, della qualità individuale, della tecnica, è un po' sopravvalutata. Ma i ritmi sono alti. Anche se sei il migliore, se non tieni quel ritmo non avrai successo".



IL SUO BILANCIO - "Il calcio inglese ha avuto la fortuna che non sia andato a giocare lì dieci anni prima: perché se ho fatto quello che ho fatto a 35 anni, immaginate se ne avessi avuti 25...Con dieci anni di meno sarebbe stata un'altra storia. Dicevano che arrivavo lì in sedia a rotelle e invece alla fine è stato tutto il contrario. Sono super fiero di essere andato allo United, era il club giusto. Mi sentirò legato per sempre ai suoi tifosi".