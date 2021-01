Priorità al Milan. Zlatan Ibrahimovic lavora per recuperare dall'infortunio muscolare al polpaccio: l'obiettivo è tornare in campo il 18 gennaio a Cagliari. Intanto l'attaccante svedese mette nel mirino anche gli Europei a fine stagione.



Il ct della Svezia, Janne Andersson non esclude un suo ritorno in nazionale: "Ci siamo incontrati e chiariti. Quello che ci siamo detti rimane fra noi, ha smentito di avermi dato del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare, in ogni caso sarò criticato comunque vada".