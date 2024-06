Ibrahimovic su Zirkzee: "È forte, ma non è l'unico. Voglio valutarlo io. Commissioni? Non facciamo beneficenza"

Getty Images

oggi a Milanello ha parlato per la prima volta da dirigente del. E nel farlo, inevitabilmente, ha parlato anche di mercato conferfmando la necessità di prendere un nuovo 9 dal mercato dopo l'addio di Giroud e ha parlato senza filtri anche del possibile colpo di mercato che porta apromosso a pieni voti."Se parliamo di squadra, un anno fa i miei colleghi hanno fatto un grande lavoro e un grande mercato in poco tempo. Oggi ci sono le basi della squadra. Questo mercato sarà più sui dettagli, cosa manca per migliorare la squadra. Uno di questi è il numero 9 dopo il grande lavoro di Olivier. C'è Jovic ma c'è spazio per un altro".

"Zirkzee è un giocatore forte, non è un segreto, ha potenzialità e ha fatto una grande stagione. Poi tra le voci che girano e la realtà ci sono due grandi differenze. Non mi piace paragonare i giocatori: gioca molto bene, arriva dalla scuola olandese dove sono cresciuto io. Poi se è un altro Ibra o no non voglio dirlo"."Un chiarimento sulle commissioni? Non si fa beneficenza. C'è una lista. C'è un'opzione uno, poi ce ne sono altre. Ci sono tante cose da sistemare. Poi se anche è il più forte, voglio vederlo faccia a faccia. Per capire se può giocare a San Siro: 80 mila persone che o ti fischia o ti saluta o non ti saluta. Ci sono tanti fattori".