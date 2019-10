Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare dagli Stati Uniti, in un momento in cui il suo nome è tornato ad essere accostato ad alcuni club, anche italiani, in vista del mercato di gennaio. Lo svedese è legato ai Los Angeles Galaxy fino al prossimo 31 dicembre e ha parlato così del suo futuro: "Ho un contratto fino al 31 dicembre, credo. Fino ad allora non ho pensieri, rispetto il mio contratto. Se andrò via, avrete meno di cui scrivere. Se resterò qui, allora avrete ancora qualcosa di cui scrivere. Vedremo cosa accadrà".



Nei giorni scorsi, il nome di Ibrahimovic è stato messo in relazione a Fiorentina e Inter.