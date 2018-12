Per il Milan Ibrahimovic non è una tentazione, ma un obiettivo concreto. Leonardo e Maldini sono fiduciosi di poter regalare Zlatan a Gattuso, i contatti con Raiola su questo fronte ci sono stati e continuano a esserci, lo scenario non è cambiato rispetto a qualche giorno fa.



ZLATAN RIFLETTE - La posizione del Milan, in questo momento, è di attesa. La trattativa per il campione svedese non è in dirittura di arrivo ma è ancora in piedi, viva. Leonardo vuole concedere a Zlatan tutto il tempo necessario per prendere una decisione che deve tener conto di tanti aspetti. Dalle prospettive post-carriera alle valutazioni dal punto di vista contrattuale ed economico, Ibrahimovic aspetta tutte le potenziali offerte che possono arrivare anche da campionati come quello cinese. L'addio dai Los Angeles Galaxy non sembra poi così agevole per volontà del club statunitense di puntarci forte anche per il futuro.



TEMPISTICHE E CONTRATTO - Nella strategia che aveva studiato il Milan nulla è cambiato: Leonardo era consapevole che una risposta definitiva da parte di Ibrahimovic non sarebbe arrivata prima di metà dicembre. Accontentare Zlatan dal punto di vista economico non sarebbe un ostacolo, le basi sono quelle di un contratto di sei mesi a 2,6 milioni netti. Valutazioni in corso, da casa Milan filtra fiducia per il buon esito dell'affare.