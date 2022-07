Nel video con cui il Milan celebra il rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimovic, sono presenti alcune parole dello svedese che spiega così i motivi dietro la sua scelta: "In vita devi sempre avere voglia di fare di più, uno soddisfatto si mette sul divano e si rilassa. Io non voglio, voglio stare in piedi sulle dita e camminare sul fuoco, perché così mi sento vivo. Non sono al 100% soddisfatto, voglio di più. Voglio fare ancora di più. Bisogna credere: quando lo fai, le cose arrivano in un modo o nell'altro".