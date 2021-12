Zlatan Ibrahimovic a tutto campo. L'attaccante del Milan si è raccontato in una lunga intervista a Che tempo che fa, su Rai3. Tra i temi trattati anche il rinnovo di contratto con i rossoneri, in scadenza il 30 giugno 2022.



SUL RINNOVO - “Voglio giocare il più possibile. Non voglio pensare che potevo continuare a giocare e non l’ho fatto. Spero sia al Milan per tutta la vita. Con l’obiettivo di vincere uno scudetto”.



DOPO IL CALCIO - “Non so cosa mi aspetta dopo il calcio. Non sono pronto per questo nuovo capitolo della mia vita”.



SUGLI INSULTI ‘ZINGARO’ - “Non serve fare cose che non hanno conseguenze. A Roma e anche prima mi hanno urlato zingaro e nessuno fa niente. Bisogna fare qualcosa contro tutte le discriminazioni”.



SU RONALDO - “Il Fenomeno, lui è il più forte della storia secondo me. Volevo imitarlo in campo ma non ero veloce come lui



SU MOURINHO - “Grande amico, grande allenatore. Abbiamo vinto insieme, mi ha fatto crescere in campo e fuori”.



SU ANCELOTTI - “Grande persona. Quando ho lasciato il Psg l’ho chiamato: ‘Mister come stai?’. E lui: ‘Non mi chiamare più mister, sono tuo amico ora’”.



SU RAIOLA - “Amico, papà, è sempre al mio fianco. Posso chiamarlo per ogni cosa”.



SUI FIGLI - “Maximilian e Vincent, i miei figli. Per me sono tutto”.