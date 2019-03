Zlatan Ibrahimovic rivela un aneddoto interessante su Josè Mourinho, raccontando in un'intervista al Mirror un episodio risalente alla stagione 2008-09, quando entrambi erano all'Inter: "All’Inter ho avuto una situazione nella quale avevamo fatto un brutto tempo e lui mi ha criticato durante l’intervallo di fronte al resto della squadra. Avrei dovuto ricevere un premio come miglior giocatore in Italia e lui mi ha detto: quando vai su quel palco e ricevi il tuo premio dovresti vergognarti per il modo in cui stai giocando ora, non te lo meriti. Non è una novità il fatto che lui critichi i giocatori, ma dipende tutto da come reagisci e da come la prendi. Io mi sono detto che sarei uscito dallo spogliatoio e avrei dimostrato che potevo fare di più e meglio".