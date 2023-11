tic tac tic tac pic.twitter.com/4eA07M73Dq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 7, 2023

L'incontro andato in scena ieri sera fraha inevitabilmente scosso il mondo del Milan. L'ipotesi di un ritorno in società dell'attaccante svedese o comunque di una collaborazione fra le partie è all'orizzonte anche se non così imminente. Ieri sera Ibra non ha voluto rilasciare dichiarazioni di alcun tipo al termine del summit, ma questa mattina, come sempre a suo modo, ha voluto rompere il silenzio con un post pubblicato sui social.. Segno che qualcosa si sta davvero muovendo ed è solo questione di tempo. Cosa? Probabilmente l'accordo con Cardinale, che nel frattempo non ha messo fretta a Zlatan, ma per cui c'è la netta sensazione l'intesa, prima o poi, arriverà.