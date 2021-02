Ibrahimovic sarà a Sanremo. Ormai non ci sono dubbi, dopo la conferenza di presentazione del festival è tutto chiaro. Non da un punto di vista organizzativo, perché le partite da giocare in quella settimana sono importanti. Come scrive La Gazzetta dello Sport unica data critica, quella di Milan-Udinese, in una giornata, la 25esima, in programma il 2-3-4 marzo, che potrebbe essere interamente trasferita al pomeriggio per motivi di audience televisivo. Difficile scontrarsi con la Rai e con l’evento che tiene incollati gli italiani agli schermi.



UDINESE E VERONA - Lo snodo complicato è proprio Milan-Udinese, orario ancora da definire. La Lega ci sta pensando, anche in considerazione delle questioni relative allo share televisivo. Una decisione da prendere per Zlatan e non soltanto. Discorso diverso per Verona-Milan, che il fuoriclasse svedese dovrebbe poter affrontare dopo la nottata della finale del festival.