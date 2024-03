Ibrahimovic scherza: 'Sono io il proprietario del Milan'

Redazione CM

La Procura di Milano indaga sul passaggio del Milan dal fondo Elliott a RedBird, Zlatan Ibrahimovic 'svela' l'arcano: "Sono io il proprietario".



Il campione svedese ha appeso gli scarpini al chiodo la scorsa estate e oggi ricopre il ruolo di consulente del fondo di Gerry Cardinale e del club rossonero. Striscia la Notizia (in onda questa sera su Canale 5, ore 20.35) gli ha consegnato il Tapiro d'oro, l'ottavo per l'ex attaccante, e Ibra è intervenuto sull'indagine per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà, tra il serio e il faceto.



IBRA SVELA - A domanda sull'argomento, Ibrahimovic ha scherzato: "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto".



'TROVATO NIENTE' - Dopo la battuta, arriva un breve commento analitico su quanto accaduto in questi giorni, che hanno visto anche la perquisizione della sede di Casa Milan da parte della Guardia di Finanza: "C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird", chiosa Zlatan.



IL MOMENTO DELLA SQUADRA - Ibra si sofferma poi sul momento della squadra di Stefano Pioli, che ha battuto lo Slavia Praga conquistando l'accesso ai quarti di finale di UEFA Europa League, dove affronterà la Roma: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascolando. 'Devono' farlo, altrimenti...".