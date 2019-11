Coi social sta annunciando, passo dopo passo, il suo futuro. Fu così con il, fu così con i, fu così quando diede l'addio a, allae all', consigliando a tutti i tifosi a stelle e strisce di tornare a guardare il baseball. Oggi, Zlatanfa un altro 'annuncio', più criptico rispetto al passato, postando solamente la maglia... dell'Cercato da, il gigante svedese ha taggato il club del suo paese, che ha terminato il campionato il 2 novembre (inizia ad aprile) al terzo posto in classifica nell'massima serie svedese vinta dal, al suo dodicesimo titolo della storia. Un campionato sfiorato, perso per un punto, ma qualificazione ai preliminari di Europa League centrata. E ora Ibrahimovic fa sognare sui social tutti i tifosi svedesi, orfani di bomber, autore di 14 reti in campionato e finito al. Secondo quanto appreso da, però, si tratta solamente di uno scherzo, una boutade sui social di Zlatan. Non nuovo a queste uscite, e non è da escludere che in futuro non ci possano essere collaborazioni commerciali tra i biancoverdi e Ibra. Nel frattempo, Milan e Bologna continuano a lavorare per riportarlo in Italia.