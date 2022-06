Zlatan Ibrahimovic non smette e rilancia. E se per il rettangolo verde si dovrà ancora aspettare a lungo il percorso di recupero dal suo infortunio al ginocchio, fuori dal campo l'attaccante svedese continua a diversificare le sue attività.



In particolare dalla sua autobiografia "Adrenalina. My untold stories" sono nati ben 11 Nft, "i cripto-diritti d'autore" che a partire dalle 18 di oggi potranno essere acquistati all'asta sulla piattaforma di aste online di arte digitale per token non fungibili (Nft ndr.) Makersplace.



Ecco le cripto-opere in collaborazione con il Corriere della Sera in vendita saranno: un divertente ritratto animato del maestro del New Pop italiano, Giuseppe Veneziano (foto); un dipinto animato di Zlatan con una cresta di leone tatuata sul petto di Federico Guida; un ritratto animato in gif di Zlatan nei panni di un samurai interstellare degli artisti di strada milanesi PAO, un’opera di Giovanni Frangi che parla della possibilità di concretizzare le proprie ambizioni ed una sorpresa con un’opera esclusiva di M.Arm (Manazza featuring artista anonimo) che verrà svelata solo oggi.