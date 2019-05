Intervenuto in mixed zone nel post partita della sfida persa dai Los Angeles Galaxy contro i New York Red Bulls l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic si è schierato apertamente nella querelle, partita dal confronto fra l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Lele Adani, sul bel gioco contro i risultati.



CONTA SOLO VINCERE - "Ragazzi conta vincere... E' importante soltanto quello. Se non lo fai è quando ricevi le critiche. Se vinci e non fai un bel gioco ti criticano lo stesso. Dunque devi decidere cosa fare. Siete voi giornalisti che fate le critiche non il pubblico. L'Ajax vince e gioca bene? E gli altri anni dov'era? Il Barcellona? Non ha ancora vinto ed è un po' che non alza la Champions. Date retta a Ibra conta solo vincere, il come ha poca importanza"