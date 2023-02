"Mi sento bene,Stasera mi sentivo libero di giocare a calcio. E sono loro, ossia i tifosi, che stasera ho fatto saltare a, che mi danno la forza di continuare". Sono le prime parole pronunciate danel post di, ossia nel suo esordio stagionale nella serata dei record.- "Ho sofferto tanto, pure negli ultimi sei mesi dello scorso anno quando non potevo aiutare la squadra - le dichiarazioni a Dazn -. Ho provato in tutti i modi: potevo fare l'intervento 6 mesi prima, ma vedevo che poteva essere il nostro anno.Inoltre c'è stata la morte di Riola, quindi anche mentalmente non è stato facile. Poi quando sto bene sono il più forte di tutti"sto giocando gratis. Vuole anche la casa?". E poi una smorfia che indica tutte le difficoltà di una trattativa complicata, quella del rinnovo tra il portoghese e il club Campione d'Italia ( qui le parole di Leao nel pre-gara ).- "Li alzo sempre, se no mi rilasso. Voglio dare concorrenza ai miei colleghi e giocare, sennò non devo stare qua. Non sono qui per giocare solo i dieci minuti finali, se no sei finito. Se così preferisco restare a casa. L'assenza dalla squadra?ha poi aggiunto a Sky Sport -. Per lui è difficile essere lontano dal suo Paese e dalla sua famiglia. Tutti gli stanno dando una mano, poi appena si sblocca non si fermerà più. Deve solo sbloccarsi e fare quello che il mister vuole da lui".- "Mi sento importante, ho grande responsabilità. E poi con questa squadra ho iniziato un’avventura portandola dove siamo oggi.Io ho fatto di tutto per recuperare, ma nelle ultime settimane ho visto bene la squadra. Dobbiamo fare di più e fare bene"