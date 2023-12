Ibrahimovic al Milan, atto terzo. Zlatan torna nel club dove ha scritto pagine di storia come l’ultimo scudetto vinto a Reggio Emilia. Tolti gli scarpini da gioco, lo svedese si appresta a iniziare l’ennesima sfida professionale della sua carriera. Con il carisma e la straordinaria capacità di comunicare che lo hanno sempre contraddistinto.



IL RUOLO - Ma cosa farà nello specifico Ibrahimovic per il Milan? Due funzioni specifiche: in prima istanza sarà un consulente di Scaroni e Furlani. Avrà un peso anche nelle scelte sul mercato oltre che nelle dinamiche dirigenziali. Poi andrà a occupare quella casella che era rimasta vuota a inizio da stagione: fungerà da collante tra la squadra e la proprietà. Questo presuppone una presenza a Milanello, nei prossimi mesi capiremo con quale costanza.