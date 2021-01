Dodici gol in sole otto presenze, la mostruosa media di una rete ogni 52 minuti: messi alle spalle il Covid e un infortunio muscolare, Zlatan Ibrahimovic ha ripreso a Cagliari il suo posto al centro dell’attacco del Milan e con una doppietta si è subito riportato ai vertici della classifica cannonieri. I bookmaker però non si allineano ai peana e mantengono un atteggiamento stranamente cauto sul fuoriclasse svedese. Sul tabellone il suo terzo titolo dei cannonieri in Serie A (dopo quelli del 2008-09 e 2011-12) vale 7 volte la giocata, mentre Lukaku e Immobile, a 12 reti come lui, riscuotono più fiducia e valgono rispettivamente 3,65 e 5,25. Per non parlare di Cristiano Ronaldo, che comanda con 15 reti ed è strafavorito per il successo finale, a 1,70.

Vedremo se nelle prossime settimane la quota sarà corretta al ribasso. Per ora, può essere interessante notare che mantenendo questa media e infortuni permettendo, Ibrahimovic chiuderebbe il campionato a non meno di 40 reti, battendo il record di Higuain e Immobile, gli unici nella storia a toccare il tetto dei 36 gol.