Gli manca un gol per agganciare Ciro Immobile in cima alla classifica cannonieri, un obiettivo che Mauro Icardi potrebbe raggiungere e superare domani sera. Contro il Sassuolo, nell’anticipo del penultimo turno di Serie A, l’Inter ha la strada spianata per la vittoria (l’«1» è a 1,15) e per il momentaneo sorpasso sulla Lazio, al quarto posto in classifica. Una prospettiva che accende sia il confronto diretto tra le due squadre nell’ultima giornata, in ottica Champions, sia il testa a testa tra i due bomber per il titolo di capocannoniere. Nelle quote Microgame, la firma di Icardi contro il Sassuolo è molto probabile, visto l’1,40 offerto per il suo gol. Contro una squadra ormai senza motivazioni (il «2» dei neroverdi è a 18,00, il pareggio è a 7,50), l’argentino ha buone possibilità di andare oltre e siglare una doppietta, in quota a 2,55. Comunque vada, il tabellone annuncia un incontro ricco di reti, con l’Over a 1,33 e l’Over 3,5 a 1,39.