Mauro Icardi al Bernabeu. No, il Real Madrid non c'entra, il mercato neanche. Mauro Icardi al Bernabeu per assistere alla finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, vinta dai Millonarios, insieme alla moglie Wanda, in maglia River, e la sorella Zaira, in maglia Boca. Presenti anche Javier Zanetti e Piero Ausilio, dirigenti dell'Inter Ma loro non devono giocare martedì...



IMBARAZZO - Già, perché come scrive la Gazzetta dello Sport, la presenza del capitano nerazzurro per il Superclasico ha creato più di un semplice imbarazzo alla società della famiglia Zhang: invitato dalla Conmebol, così come Messi e Ronaldo, ha deciso di partecipare all'evento. Come Messi. Non come Ronaldo, che ha preferito restare Torino.



CRITICHE TIFOSI - E i tifosi interisti? Infastiditi già dalla festa di Wanda Nara organizzata sabato sera e celebrata via social, sono diventati critici dopo aver visto Icardi in volo verso Madrid.